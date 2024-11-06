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Подрядчик

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Ноябрь
В Прикамье управляющая компания отказывалась чинить дырявую крышу больше полугода
6 ноября, 03:11
Сентябрь
В Перми изымут объекты недвижимости для расширения улицы Соликамской
30 сентября, 07:57
В Перми на три недели ограничат движение на улице Данщина
26 сентября, 03:06
Пермская художественная галерея покупает мебель за 3,5 миллиона рублей
23 сентября, 10:43
В Перми отремонтируют кровлю Речного вокзала
3 сентября, 12:47
Август
Расширение парковки у пермского аэропорта подешевело на четыре миллиона
21 августа, 10:54
В Перми нашли подрядчика для установки архитектурной подсветки здания на Ленина
6 августа, 08:42
Июль
Пермская художественная галерея реставрирует пять картин на сумму 4,3 млн рублей
12 июля, 10:29
Июнь
В микрорайоне Бахаревка в Перми построят пожарный водоем за 9,1 млн рублей
28 июня, 04:29
Стал известен подрядчик на ремонт участка трассы М-7 «Волга» около Перми
23 июня, 12:25
В Перми ищут подрядчика для строительства корпуса МАОУ «Инженерная школа»
23 июня, 11:41
Вход пермского медицинского колледжа отремонтируют за 7 миллионов рублей
19 июня, 04:51
В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление старинного училища
Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.
10 июня, 10:04
В Перми нашли подрядчика для строительства нового здания Свердловского суда
10 июня, 09:20
В Перми ищут подрядчика на изготовление и установку арт-объекта в Новых Лядах
3 июня, 06:28
Май
Стал известен подрядчик, который построит дорогу до горы Крестовой в Губахе
20 мая, 07:49
Апрель
Фото. Райское место построят в Перми почти за три миллиона рублей
24 апреля, 12:09
Экс-начальник УКС Прикамья Дмитрий Левинский отправился на СВО
19 апреля, 11:11
Мэрия Перми определила стоимость парковки у ТРК «Семья»
17 апреля, 11:09
В Черняевском лесу Перми построят поликлинику при тубдиспансере
13 апреля, 11:40

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