properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Подрядные организации

Выбрать дату
2024
В течение 2024 года на территории Пермского края появятся 110 остановочных пунктов
В прошлом году на ремонт 329 км муниципальных дорог и 20 остановок было выделено почти 3 млрд рублей.
16 апреля 2024, 11:01
2014
Администрация Перми: подрядчики готовы к зимнему сезону
Проверка показала, что все девять подрядных организаций запаслись противогололедной смесью и переоборудовали технику.
13 октября 2014, 11:31
2010
Пермь приготовилась к сюрпризам погоды
Автомобилисты в случае заморозков могут рассчитывать на безопасную дорогу.
17 сентября 2010, 03:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика