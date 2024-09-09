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Подсветка

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2024
В Перми продолжат работы по архитектурной подсветке зданий
9 сентября, 15:07
В Перми на архитектурную подсветку здания на улице Ленина потратят 25,2 миллиона
18 июля, 10:23
Стало известно, когда в Перми заработают фонтаны
24 апреля, 10:21
Стало известно, на каких домах в Перми вскоре появится архитектурная подсветка
Депутаты Пермской городской думы одобрили расходные обязательства.
27 февраля, 12:51
На архитектурную подсветку зданий в Перми направят 215 миллионов рублей за год
Ранее на эту цель планировалось выделить менее 100 миллионов рублей.
22 февраля, 07:07
Программу архитектурной подсветки Перми предлагают продлить на три года
Ранее она была приурочена к 300-летию города.
9 февраля, 08:49
Стало известно, когда в Добрянском округе откроется парк ледопадов
17 января, 10:40
2023
С сегодняшнего дня на Пермской телебашне покажут световое новогоднее шоу
Наблюдать праздничную подсветку можно до старого Нового года.
25 декабря 2023, 09:32
Новый мост и кинотеатр под открытым небом. Как в Перми хотят облагородить Мулянку
15 декабря 2023, 08:03
Завтра пермскую телебашню подсветят цветами белорусского флага
«Флаговая» подсветка приурочена к празднику.
7 декабря 2023, 07:31
Жильцы дома на Компросе в Перми отказались от архитектурной подсветки
Теперь власти города будут искать дом, где живут более сговорчивые пермяки.
16 августа 2023, 13:21
2022
Телебашню Перми в честь Дня образования Пермского края «раскрасят» в цвета российского флага
Такое украшение телебашни будет временным, это подсветка. Пермяки смогут ее увидеть сегодня, 4 декабря, с 18 часов до полуночи.
4 декабря 2022, 12:01

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