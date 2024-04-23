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Подтопление

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2024
В Прикамье для борьбы с паводком подключили народную дружину
Дружинники побывали в 32 домовладениях в селе Юрла.
23 апреля 2024, 10:55
Из-за весеннего половодья в Прикамье подтопило 38 придомовых территорий
16 апреля в поселке Нижние Сержата размыло мост.
23 апреля 2024, 10:19
В Пермском крае затопило автомобильные мосты — вода не уходит несколько дней
Связь с несколькими деревнями осуществляется через пешеходные мосты.
22 апреля 2024, 05:45
Специалисты предупреждают об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае
Уровень воды в реке Яйва вблизи поселка База может повыситься до опасной отметки.
22 апреля 2024, 03:03
Затопит ли в Перми «Счастье не за горами»? Рассказывает специалист Камского БВУ
Подтопление арт-объекта в 2024 году возможно в случае умеренного сброса воды с КамГЭС.
19 апреля 2024, 07:11
Роспотребнадзор Прикамья предупредил об опасности отравлений в сезон паводков
Специалисты призывают соблюдать простые правила, чтобы не отравиться.
9 апреля 2024, 07:05
В Пермском крае началось половодье. Как к нему подготовиться
Сейчас в Прикамье затоплений территорий не зафиксировано.
8 апреля 2024, 09:18
2017
Из-за дождей в Карагайском районе подтопило село
2 августа 2017, 09:02

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