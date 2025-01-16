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Подземный переход

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2025
Фотофакт: подземный переход в Мотовилихе наконец сделали доступным для инвалидов
16 января, 02:56
2024
Фото. В подземном переходе в Рабочем поселке восстановили изображения обитателей моря
6 ноября 2024, 16:00
В Перми проведут капитальный ремонт одного из подземных переходов на Набережной
Со стен перехода уже начала отходить краска.
23 августа 2024, 02:53
Власти Перми потратят еще 11 миллионов на ремонт подземного перехода на Уральской
Своей позицией в социальных сетях поделилось регионального отделение «Народного фронта».
6 августа 2024, 06:26
2023
Ремонтом подземного перехода у Центрального рынка займется пермская компания
Привести переход в порядок должны до 30 ноября.
18 сентября 2023, 05:33

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