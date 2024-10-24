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Поджог

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Октябрь
После поджога офиса «Единой России» в Перми возбуждено уголовное дело
24 октября, 08:52
Как выглядит сгоревший в центре Перми офис «Единой России». Фоторепортаж
24 октября, 07:20
В региональном отделении «Единой России» прокомментировали поджог офиса в Перми
24 октября, 04:29
Вынесен приговор обвиняемому в поджоге нескольких домов в поселке Мулянка
8 октября, 06:11
Август
В Перми ночью подожгли жилой дом, пострадала женщина
17 августа, 09:58
В Кудымкаре осудили ревнивца, поджегшего машину соперника
5 августа, 08:54
Июнь
В Октябрьском осудили мужчину, едва не убившего и поджегшего своего собутыльника
28 июня, 09:58
Май
Этой ночью в Перми неизвестные подожгли автомобиль
16 мая, 06:03
Март
Жителя Пермского округа осудили за попытку поджога кафе
26 марта, 07:10
Февраль
Прокуратура обжалует приговор подросткам из Чайковского за поджоги трансформаторов
3 февраля, 11:52
Январь
Пермяк пытался поджечь кафе коктейлями Молотова, но снег был против
31 января, 05:48
Пермяк зарезал двух мужчин и поджег квартиру с трупами
20 января, 08:10
Установлена личность возможного поджигателя склада Wildberries под Санкт-Петербургом
16 января, 13:14
Пермяк душил полотенцем бывшую девушку и угрожал ее поджечь
10 января, 05:03
Декабрь 2023
В Кизеле молодой человек из ревности сжёг «Газель»
28 декабря 2023, 10:44
В Прикамье будут судить школьников за поджоги трансформатора и аппаратуры СМИ
18 декабря 2023, 07:25
Жителя Прикамья осудили за поджог человека, лежащего на лавочке
8 декабря 2023, 05:42
Ноябрь 2023
Спецпроект
Свердловский райсуд Перми назначил 72-летнему поджигателю военкомата домашний арест
23 ноября вечером пожилого мужчину задержали при попытке поджога здания.
Пермский студент, обвиняемый в подготовке к теракту, просит сделку со следствием
17 ноября 2023, 04:54
Житель Соликамска поджег съемную квартиру и спасся с собакой на руках
7 ноября 2023, 05:35

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