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Любовь, Пермь и стереотипы в фильме «Культурная комедия»
Спойлеры — серьёзные | Рейтинг: для тех, кто очень сильно любит Пермь и российское кино. | 12+
В Перми хотят отремонтировать гостиницу, в которой жил Великий князь Михаил Романов
Цена контракта составила 3 млн 867 тыс. рублей.
22 мая 2024, 05:53
2013
В Перми пройдет литературный фестиваль «Биармия»
С 31 мая по 1 июня посетители фестиваля на «Пермской ярмарке» познакомятся с творчеством пермских поэтов, а молодые литературные деятели представят свои труды.
22 мая 2013, 06:23

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