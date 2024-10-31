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Поезд

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Октябрь
Следователи проводят проверку по факту гибели женщины на железной дороге в Прикамье
31 октября, 08:28
Пермские дети остались в этом году без железнодорожного Деда Мороза
22 октября, 08:37
Август
В Перми задымились новые вагоны электрички «Финист»
27 августа, 07:30
В Пермском крае может появиться свой «Поезд Победы»
20 августа, 15:51
На следующей неделе в Пермском крае можно будет посетить «Поезд Победы»
16 августа, 09:00
Полицейские нашли пожилого виновника ДТП с пассажирским поездом в Пермском крае
3 августа, 05:51
В Прикамье восстановлено движение на перегоне Европейская — Усть-Тискос после ДТП
2 августа, 08:40
Водитель большегруза, столкнувшегося с поездом в Прикамье, был пьян и сбежал
2 августа, 08:39
Фото. Опубликованы фото с места ДТП с поездом и грузовым автомобилем в Прикамье
2 августа, 06:34
В Пермском крае после ЧП с поездом «Новый Уренгой — Москва» проводится проверка
2 августа, 05:56
Движение поездов на севере Пермского края ограничено из-за ДТП
2 августа, 05:47
В Горнозаводском районе столкнулись поезд и грузовик, есть пострадавший
2 августа, 05:31
Июнь
В Перми на 40 минут из-за массовой драки задержан поезд «Москва-Абакан»
Дебоширов-зачинщиков сняли с поезда.
19 июня, 06:26
Апрель
Пассажирка поезда Москва-Владивосток в Кунгуре преждевременно родила двойню
16 апреля, 13:08
В суд передано дело дежурной по станции, допустившей столкновение поезда Адлер-Пермь
Женщина пьяной находилась на рабочем месте и дала неверные распоряжения по движению.
4 апреля, 14:10
Март
Сегодня днем в Перми товарняк насмерть сбил 65-летнего мужчину
21 марта, 14:13
В Прикамье проводится проверка гибели мужчины на железнодорожных путях
Инцидент произошел днем 21 марта.
21 марта, 12:51
Февраль
Движение на переезде в Пермском крае после ЧП восстановили только ночью
16 февраля, 05:12
Пострадали люди. Власти и РЖД прокомментировали ЧП на газопроводе в Прикамье
8 февраля, 18:30
Видео. В Пермском крае после взрыва на газопроводе загорелся поезд
8 февраля, 18:02

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