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Поезда

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2025
В электричке «Финист» пермяки будут играть на баяне и мерить волшебные сапоги
11 февраля, 10:27
2024
Ездить из Перми в Санкт-Петербург теперь можно будет чаще
21 октября 2024, 12:42
В прокуратуре разъяснили правила путешествий с животными в поездах
Животное должно быть изолировано от других пассажиров.
7 марта 2024, 04:18
2023
Пермяки смогут ездить в Москву и Кисловодск на скоростных поездах
Новый график движения поездов будет действовать почти год.
11 ноября 2023, 12:41
В декабре появится пассажирский поезд Пермь — Кисловодск
Также будет скорректирован график поезда Пермь-Симферополь.
24 октября 2023, 14:21
РЖД отменяет дачные электрички в Пермском крае
Взамен запустят два новых маршрута.
22 сентября 2023, 09:06
В сентябре из Перми появятся дополнительные поезда в Адлер
Они были запущены из-за высокой потребности пермяков.
11 сентября 2023, 08:33

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