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Погиб

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Октябрь
На шоссе Космонавтов в Перми произошел смертельный несчастный случай
30 октября, 13:54
Дворник погиб в результате падения с крыши школы в Пермском крае
3 октября, 09:50
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Пичкалевым
3 октября, 03:23
Сентябрь
Осталась дочь. В ходе СВО погиб уроженец Бардымского округа Альмир Шарипов
23 сентября, 03:10
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 20-летним Данилом Шелунцовым
20 сентября, 03:32
В Прикамье простились с погибшим на СВО спустя месяц после контракта Баранцевым
13 сентября, 05:04
Август
В ДТП под Кудымкаром погиб водитель слетевшей в кювет легковушки
27 августа, 16:11
Пермская компания выплатила семье погибшего работника 3,2 миллиона рублей
23 августа, 11:59
На СВО погиб пермский фельдшер скорой помощи Александр Коротаев
20 августа, 07:56
Июль
В ходе СВО погиб 48-летний уроженец Юрлинского округа Андрей Леонтьев
19 июля, 14:06
На пожаре в многоэтажке в центре Перми погибла женщина
16 июля, 11:40
Июнь
В ходе СВО погиб 24-летний уроженец Еловского округа Вячеслав Санников
23 июня, 07:32
Май
В ходе СВО погиб сотрудник «Центра помощи детям» из Ильинского
Дмитрий Аристов заключил контракт в ноябре прошлого года.
31 мая, 14:02
В ходе СВО погиб уроженец Оханского округа Алексей Суханов
24 мая, 03:34
Молодой уроженец Юрлинского округа погиб в ходе СВО
Даниле Суворову было 20 лет.
23 мая, 12:04
Сегодня в Краснокамске простятся с земляком, погибшим в ходе СВО
22 мая, 04:47
В ходе СВО погиб 34-летний житель Александровского округа
21 мая, 14:22
В Кудымкаре простятся с погибшим в ходе СВО сотрудником «Газпрома»
50-летний уроженец Ставрополья давно жил на севере Прикамья.
17 мая, 16:16
Служил по контракту, награждён орденом. В Очере завтра простятся с погибшим земляком
16 мая, 05:45
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Анатолием Старковым из Краснокамска
15 мая, 02:35

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