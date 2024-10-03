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Погиб человек

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Дворник погиб в результате падения с крыши школы в Пермском крае
3 октября, 09:50
На СВО погиб пермский фельдшер скорой помощи Александр Коротаев
20 августа, 07:56
На пожаре в многоэтажке в центре Перми погибла женщина
16 июля, 11:40
Стали известны подробности гибели людей на ночном пожаре в Перми
В квартире на улице Республиканской погибли мужчина и пожилая женщина
20 февраля, 14:05
2023
В Большесосновском округе на пожаре погибли люди
2 октября 2023, 08:36

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