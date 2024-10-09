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Погиб ребенок

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Октябрь
В Перми суд признал тренера невиновным в гибели 13-летнего мальчика
9 октября, 10:54
Сентябрь
В Бикбарде в пруду утонул семилетний мальчик
13 сентября, 15:53
В Перми из окна десятого этажа выпал четырёхлетний мальчик
10 сентября, 13:38
Сегодня в Чусовом простятся с убитыми накануне матерью и дочерью
1 сентября, 05:17
Август
Маленький сын убитой сожителем чусовлянки находится в безопасности
30 августа, 10:22
СМИ: убийца из Чусового и его жертва собирались пожениться
30 августа, 09:47
Полиция опубликовала ориентировку на подозреваемого в убийстве мамы и дочки в Чусовом
30 августа, 07:22
Появилось видео места убийства молодой мамы и ее маленькой дочки в Чусовом
30 августа, 06:51
Убийца женщины и девочки в Чусовом мог забрать с собой еще одного ребенка
30 августа, 05:41
В Чусовом жестоко убили молодую маму и ее маленькую дочь
30 августа, 04:39
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшим ребенком под Чусовым
20 августа, 07:06
Власти Александровска заплатят за гибель пятилетнего ребенка на детской площадке
15 августа, 10:21
Июль
Мама пермского подростка, погибшего на занятиях, просит не наказывать тренера
23 июля, 12:33
В Перми тренера будут судить за смерть ребенка на занятиях
22 июля, 10:46
СМИ рассказали о семье ребенка, чье тело нашли в чемодане в центре Перми
12 июля, 08:30
На Голубых озерах под Александровском утонул 15-летний подросток
4 июля, 12:57
Май
Жителя Прикамья осудили на шесть лет за гибель ребенка в пьяном ДТП
6 мая, 13:28
Март
Шестилетний мальчик погиб на пожаре в Кишертском округе
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
26 марта, 13:35
Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик
3 марта, 07:57
Февраль
В Чернушинском округе ребенок провалился в прорубь на пруду и утонул
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
26 февраля, 13:33

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