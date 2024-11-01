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Погибшие

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Ноябрь
За последние полторы недели в Перми сбили 17 пешеходов
1 ноября, 09:58
Октябрь
В ходе ДТП на границе Удмуртии и Прикамья погибли три человека
29 октября, 04:19
Сентябрь
В один день в Прикамье простятся сразу с двумя участниками спецоперации
30 сентября, 03:59
Пермская прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели людей на пожаре
26 сентября, 05:04
Август
В ходе ДТП с мотоциклом в Прикамье погибли два человека
28 августа, 08:34
Июль
В Пермском крае прощаются с тремя участниками СВО
26 июля, 09:26
В ходе СВО погиб 48-летний уроженец Юрлинского округа Андрей Леонтьев
19 июля, 14:06
На СВО погиб уроженец Большой Сосновы Александр Шарапов
18 июля, 07:41
На пожаре в многоэтажке в центре Перми погибла женщина
16 июля, 11:40
В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО
13 июля, 07:39
В Пермском крае с начала года в 25 происшествиях на воде погибло 19 человек
Среди погибших — семеро детей
9 июля, 11:42
Июнь
В Перми на улице Бахаревской пожарные спасли от огня мужчину
13 июня, 07:25
Май
Погиб ребенок. Пожар в Краснокамском округе унес жизни трех человек
27 мая, 08:06
Завершено расследование дела о ДТП с пятью погибшими под Большой Сосновой
Участниками ДТП на территории Прикамья стали жители Удмуртии
24 мая, 10:22
В Лысьве 16 мая состоится прощание с тремя погибшими в СВО земляками
16 мая, 03:38
При падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погибли три человека
10 мая, 13:21
Апрель
Количество пожаров за 2023 год в Прикамье увеличилось на 20%
Всего в прошлом году на территории региона зарегистрировано 4945 пожаров.
10 апреля, 05:20
В этом году исполнилось бы 40. В Кудымкаре простятся с погибшим контрактником
Прощание с Дмитрием Лунеговым пройдет завтра.
3 апреля, 09:58
Март
Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»
26 марта, 12:30
В соцсетях появились кадры допроса четвертого задержанного под Брянском террориста
23 марта, 17:22

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