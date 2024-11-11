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Погибший

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Ноябрь
В Прикамье простятся в погибшим на СВО Максимом Жаковым
11 ноября, 12:05
В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком
2 ноября, 05:19
Октябрь
На шоссе Космонавтов в Перми произошел смертельный несчастный случай
30 октября, 13:54
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Перевозчиковым
15 октября, 03:00
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Андреем Шутемовым
13 октября, 07:15
Этой ночью под Кунгуром на пожаре погибла 16-летняя девушка
11 октября, 08:56
В Прикамье подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб сам
5 октября, 13:47
Сентябрь
В ходе СВО погиб Александр Карпенко из Березников
20 сентября, 10:05
На спецоперации погиб Денис Савченко из Березников
9 сентября, 04:32
На пожаре в тепловом коллекторе в Березниках погиб мужчина
6 сентября, 10:47
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Леонидом Деменевым
6 сентября, 08:27
На спецоперации погиб военнослужащий из Нытвенского округа Владислав Кайзер
6 сентября, 08:08
В Прикамье простились с погибшим на СВО 41-летним Андреем Сарычевым из Очера
6 сентября, 05:15
При охране государственных границ погиб 22-летний срочник из Прикамья
5 сентября, 03:18
В Прикамье в ходе ДТП погиб 23-летний водитель «Лады Гранта»
5 сентября, 02:45
Август
В ходе СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер
26 августа, 05:12
В ходе СВО погиб награжденный Орденом Мужества Владислав Мелехин из Очёра
22 августа, 10:53
На СВО погиб пермский фельдшер скорой помощи Александр Коротаев
20 августа, 07:56
Остались жена и сын. В ходе СВО погиб 35-летний уроженец Чусовского округа
20 августа, 03:28
В Осинском округе простятся с погибшим на СВО командиром отделения военной разведки
16 августа, 08:56

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