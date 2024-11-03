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Ноябрь
В Пермском крае ожидаются опасные природные явления
3 ноября, 04:20
На дорогах Прикамья вводится временное ограничение движения для грузового транспорта
2 ноября, 09:44
Снег и мороз до -15 градусов. Какой ноябрь ждет жителей Пермского края
2 ноября, 08:57
Неделя в Пермском крае завершится снегопадами и сильным ветром
1 ноября, 07:15
Госавтоинспекция Прикамья предупреждает водителей об ухудшении погоды
1 ноября, 06:08
Утром и ночью 1 ноября больше всего снега выпало в Чернушке
1 ноября, 04:28
Октябрь
Циклон «Мартина» принесет штормовой ветер и сильный снегопад в Пермский край
31 октября, 07:01
К концу недели в Пермском крае может образоваться постоянный снежный покров
30 октября, 11:23
МЧС предупреждает о мокром снеге и сильном ветре в Пермском крае
30 октября, 08:39
Сегодня на пермяков обрушилась сильная магнитная буря
28 октября, 10:02
На Помяненном камне лег снег. Фото с предвкушением зимы
28 октября, 07:31
Снегопады и гололедица на этой неделе ожидают пермяков. Прогноз на будни
28 октября, 04:20
Неделя в Пермском крае завершится туманом и гололедицей
26 октября, 08:53
Медленное плавное похолодание и осадки. Синоптики — о погоде в Прикамье в выходные
25 октября, 10:48
Выходные в Пермском крае начнутся с мокрого снега и гололедицы
25 октября, 09:23
Мокрый снег и гололедица ожидаются в конце недели в Пермском крае
24 октября, 03:02
Зима близко. Чем будут чистить от снега пермские дороги
21 октября, 06:12
Тепло и дожди ожидают жителей Прикамья в наступившие будни
21 октября, 02:36
Почему облака над Пермским краем создали проблемы для экологии? Отвечают синоптики
20 октября, 13:13
Третья декада октября в Пермском крае будет теплее нормы
18 октября, 09:53

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