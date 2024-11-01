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Погода на выходные

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2024
Неделя в Пермском крае завершится снегопадами и сильным ветром
1 ноября, 07:15
Мокрый снег и гололедица ожидаются в конце недели в Пермском крае
24 октября, 03:02
Погода в Прикамье в грядущие выходные будет теплой для октября
18 октября, 02:36
Тепло, однако днем пройдут дожди. Какая погода в выходные ждет пермяков
13 сентября, 07:02
Выходные без осадков. Какой будет погода в Пермском крае в конце недели
9 августа, 07:10
В выходные циклон принесет в Пермский край ливни и грозы
19 июля, 06:56
Умеренное тепло и редкие дожди. Какой будет погода в Пермском крае в выходные
12 июля, 08:16
Немного похолодает. Какая погода в Пермском крае будет в эти выходные
6 июля, 04:42
Мороз до -18 градусов и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные
5 апреля, 11:58
Снег, дождь и плюсовая температура. Синоптики — о погоде в выходные в Пермском крае
22 марта, 09:52
Заморозки до -26°. Какая погода ожидает жителей Прикамья в эти выходные
9 марта, 03:05
Наконец-то потепление. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в выходные
16 февраля, 05:28
Похолодание до -27 градусов. Какой будет погода в Пермском крае в эти выходные
9 февраля, 02:48
2023
Снег не ляжет. В Прикамье в выходные будет тепло и сыро
10 ноября 2023, 04:33
Снег и заморозки ночью. Стало известно, какой будет погода в выходные в Пермском крае
20 октября 2023, 08:16
Минувшая пятница стала самым теплым днем почти за месяц в Прикамье
16 сентября 2023, 04:22
2022
24 апреля в Перми потеплеет до 17 градусов
Воскресенье, 24 апреля, и начало новой рабочей недели будут теплыми, дождей не ожидается.
23 апреля 2022, 10:46
Синоптики рассказали, какой будет погода в Прикамье в эти выходные
В регионе пройдут небольшие снегопады, погодных аномалий не ожидается.
14 января 2022, 04:16

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