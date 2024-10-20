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Погода пермь

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Октябрь
Почему облака над Пермским краем создали проблемы для экологии? Отвечают синоптики
20 октября, 13:13
В Пермском крае ночью и завтра утром прогнозируют туман
6 октября, 10:03
Перепады температуры в Прикамье за сутки составили 20 градусов
4 октября, 05:55
Сентябрь
На юге и юго-западе Прикамья сегодня ночью отмечены первые заморозки
24 сентября, 04:46
В Прикамье выпал первый снег
23 сентября, 15:01
Этой ночью пермяков ожидают туман, гроза и сильный ветер
1 сентября, 10:51
Август
Синоптики рассказали, когда в Перми кончатся дожди
6 августа, 15:00
Июль
В Пермском крае ожидаются сильные грозы, ливень с градом
7 июля, 05:31
В каких городах-миллионниках России так же жарко, как в Перми?
7 июля, 03:40
Июнь
Дожди и температура ниже нормы. Синоптики дали прогноз на последнюю неделю июня
24 июня, 04:23
Май
Стало известно, когда в Прикамье закончится период холодов
23 мая, 16:04
На севере Прикамья техника чистит дороги от снега
В Красновишерском округе толщина снежного покрова достигла 24 сантиметров.
15 мая, 13:38
В Перми количество осадков в мае уже превысило месячную норму. Когда это кончится?
12 мая, 05:26
В Пермском крае 8 мая стало самым ветреным днем 2024 года
8 мая, 15:42
Возможно установление временного снежного покрова. Синоптики дали прогноз на май
1 мая, 07:59
Апрель
В Перми сухая и ветреная погода. Жечь прошлогоднюю траву запрещено
29 апреля, 08:58
Стало известно, где этой ночью в Прикамье выпало больше всего снега
Южнее Перми шёл дождь.
25 апреля, 05:09
Этой ночью снегопады ожидаются на юго-востоке Пермского края
5 апреля, 16:20
Март
Синоптики рассказали, каким будет лето в Пермском крае
29 марта, 09:56
Сильный ветер, гололед и снег. Пермякам рассказали о погоде на 24 марта
23 марта, 09:10

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