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Погода в выходные

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2024
Медленное плавное похолодание и осадки. Синоптики — о погоде в Прикамье в выходные
25 октября, 10:48
Сухо и прохладно. Синоптики дали прогноз погоды в выходные в Пермском крае
11 октября, 02:33
Выходные в Пермском крае будут дождливыми и прохладными
4 октября, 07:24
Похолодание и дожди. Синоптики — о погоде в выходные в Пермском крае
20 сентября, 12:29
Выходные без осадков. Какой будет погода в Пермском крае в конце недели
9 августа, 07:10
Прохлада и дожди. Какая погода ждет жителей Прикамья в наступившие выходные
3 августа, 05:33
Умеренное летнее тепло. Метеорологи сообщили о погоде в Прикамье в выходные
8 июня, 04:29
Лето придет, но на несколько часов. Метеорологи — о погоде в выходные в Пермском крае
24 мая, 04:32
Пик холода и снегопад. Погода в выходные не порадует пермяков
3 мая, 10:30
Заморозки до -26°. Какая погода ожидает жителей Прикамья в эти выходные
9 марта, 03:05
Наконец-то потепление. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в выходные
16 февраля, 05:28
2023
Снег не ляжет. В Прикамье в выходные будет тепло и сыро
10 ноября 2023, 04:33
Снежная и ветреная погода ждет жителей Прикамья в эти выходные
27 октября 2023, 06:32
Снег и заморозки ночью. Стало известно, какой будет погода в выходные в Пермском крае
20 октября 2023, 08:16
Дожди и потепление. Синоптики рассказали о погоде в выходные в Пермском крае
13 октября 2023, 06:41
Снегопады и умеренный мороз. Стало известно, какой будет погода в Прикамье в эти выходные
25 февраля 2023, 03:40
Пермякам обещают нехолодные выходные с температурой воздуха -3…-8˚ и небольшим снегом
Во вторник и среду прогнозируют похолодание.
3 февраля 2023, 04:51
В выходные в Пермском крае немного похолодает и пройдут снегопады
На погоду будет влиять гребень циклона с юго-востока.
27 января 2023, 03:30
В Пермском крае в выходные ожидаются небольшие снегопады и потепление
Влияние на погоду окажет северная периферия антициклона с центром над Южным Уралом.
20 января 2023, 03:29
В Пермском крае в выходные ожидаются сильный ветер и снегопады
13 января 2023, 04:30

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