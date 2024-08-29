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Погоня

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В сети распространилось видео погони за пьяным лихачом на «шестерке»
29 августа, 02:52
В Пермском крае силовики остановили нарушителя ПДД выстрелами. Погоня попала на видео
23 апреля, 03:40
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела машины полицией
19 марта, 04:36
В Пермском крае силовики открыли огонь по такси во время погони
13 марта, 03:52
Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подростками
20 февраля, 13:22
В Прикамье сотрудники полиции расстреляли отказавшийся останавливаться автомобиль
Два пассажира автомобиля получили огнестрельные ранения. Полицейские подпали под проверку следствия.
20 февраля, 07:16
2023
Чтобы остановить пьяного лихача на трассе Пермь-Екатеринбург, полицейские стреляли по колёсам. Видео
Нетрезвый пермяк пытался скрыться от погони.
13 января 2023, 07:05

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