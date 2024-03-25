Похоронный бизнес

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Байки из морга. Как пермские предприниматели организовали бизнес в больничных прозекторских

Пермские антимонопольщики уличили «Клиническое патологоанатомическое бюро» в нарушении закона о конкуренции на похоронном рынке. Ограничения, возникающие на рынке погребальных услуг, связаны с преимуществами, данными государственным бюро предпринимательнице Виктории Пановой. О том, почему санитары государственных моргов вечерами берут заказы частных фирм и в чем ограничена конкуренция — разбирался журналист Properm.ru.