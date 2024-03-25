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Похоронный бизнес

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2024
Пермское УФАС требует от Чайковской администрации навести порядок в похоронном деле
25 марта, 13:01
2023
Спецпроект
Передел в похоронном бизнесе Перми продолжается. Выдавливают малых предпринимателей
В Перми около кладбищ могут исчезнуть нестационарные торговые точки по продаже ритуальной атрибутики и памятников. Предпринимателей уже предупредили, что им придется закрываться.
2022
Спецпроект
Байки из морга. Как пермские предприниматели организовали бизнес в больничных прозекторских
Пермские антимонопольщики уличили «Клиническое патологоанатомическое бюро» в нарушении закона о конкуренции на похоронном рынке. Ограничения, возникающие на рынке погребальных услуг, связаны с преимуществами, данными государственным бюро предпринимательнице Виктории Пановой. О том, почему санитары государственных моргов вечерами берут заказы частных фирм и в чем ограничена конкуренция — разбирался журналист Properm.ru.

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