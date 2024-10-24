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Похороны

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Октябрь
Похороны в Перми подорожали в два раза
24 октября, 08:08
Сентябрь
В ходе СВО погиб Александр Карпенко из Березников
20 сентября, 10:05
Август
В Осинском округе простятся с погибшим на СВО командиром отделения военной разведки
16 августа, 08:56
На СВО погиб 52-летний помощник гранатометчика с севера Пермского края
7 августа, 11:51
В ходе СВО погиб 33-летний доброволец из Перми
6 августа, 13:34
Июль
В Пермском крае прощаются с тремя участниками СВО
26 июля, 09:26
Остались родители и дочь. На СВО погиб 49-летний прапорщик из Добрянского округа
23 июля, 03:27
В ходе спецоперации 3 июня погиб 56-летний Владимир Пупырев из Звездного
13 июля, 07:55
В Пермском крае простились с погибшим на СВО отцом двоих детей
Альберту Рангулову было 42 года
10 июля, 07:14
В Пермском крае ушла из жизни 101-летняя ветеран ВОВ Александра Старцева
5 июля, 05:43
Июнь
Убитого зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронят в Перми
8 июня, 09:45
С 2025 года пермяки смогут получить свидетельство о смерти онлайн
6 июня, 04:24
Май
Прощание с пермской радиоведущей Ниной Соловей пройдет 30 мая
Журналистка умерла в ночь на 28 мая от продолжительной болезни.
29 мая, 03:12
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Тиммерманом из Александровска
23 мая, 03:40
Остались жена и дети. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владимиром Лебедевым
2 мая, 06:59
Апрель
В ходе СВО погиб 36-летний уроженец Березовского округа
10 апреля, 09:44
Бастрыкин заинтересовался незаконным подзахоронением в могилу ветерана ВОВ в Нытве
6 апреля, 04:44
Март
Скончался пермский художник-оформитель Андрей Миляхов
Похороны мужчины состоялись сегодня, 28 марта, на Северном кладбище в Уфе.
28 марта, 12:02
Умер топ-менеджер пермской строительной компании «ВерхнекамТИСИз»
Простятся с Есюниным 27 марта.
26 марта, 04:14
Февраль
Умершую от удара колесом в голову пермячку похоронят в свадебном платье
Девушка должна была выйти замуж в начале апреля.
22 февраля, 03:06

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