properm.ru
ГлавноеВсе новости

Поиск

Выбрать дату
2024
В Перми возобновлены поиски останков Великого князя Михаила Романова
18 сентября, 14:31
Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку
27 августа, 03:49
Нашёлся мужчина, которого искали под завалами в Кизеле
23 августа, 08:19
В Прикамье грибник неделю выживал на болотной кочке в компании медведя
Хищник загнал мужчину на воду и ждал, пока он ослабнет.
8 августа, 12:01
На крики отозвался медведь. Заблудившуюся в лесу пермячку искали больше суток
6 августа, 08:45
Днем 1 августа под Пермью в деревне Шилово пропала 11-летняя девочка
2 августа, 02:52
В Пермском крае пропала пожилая жительница Кунгура
21 июля, 12:50
В Перми завершили поиски 21-летней девушки с татуировками на руках и ногах
19 июля, 07:59
Площадка ВКИУ не устраивает театр «У моста». Начаты поиски новой сцены
12 июля, 11:08
В лесу около деревни Поповка заблудилась 40-летняя пермячка
23 июня, 06:41
Следком проводит проверку по факту утопления 14-летнего ребенка в реке Сылва
20 июня, 02:38
В Перми нашли погибшей 49-летнюю женщину из Мотовилихинского района
7 мая, 16:05
Стало известно, чем завершились поиски пропавшего в марте 15-летнего подростка
16 апреля, 06:22
ПГНИУ объявил поиски пропавшего студента-первокурсника
9 апреля, 15:41
Пропал в начале марта. Найден погибшим 41-летний пермяк
18 марта, 04:38
В Пермском крае на поиски работы в среднем уходит чуть больше пяти месяцев
4 марта, 06:47
Пропавший в Свердловской области подросток может находиться в Пермском крае
28 января, 11:36
2023
В ходе СВО погиб пермский волонтёр-поисковик
Алексей Афанасьев был убит ещё в сентябре.
29 ноября 2023, 06:57
Пермские спасатели два дня искали потерявшегося в Новых Лядах мужчину
В поисках принимали участие волонтёры двух поисковых отрядов и полиция.
24 ноября 2023, 09:06
Спала в лесу. В Пермском крае пенсионерку нашли живой спустя три дня
6 сентября 2023, 09:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика