Поиск детей

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2024
В Перми обнаружена пропавшая больше недели назад девушка
2 февраля, 15:06
Пропавший в Свердловской области подросток может находиться в Пермском крае
28 января, 11:36
2023
В Пермском крае пятый день ищут 17-летнюю девочку в джинсовых шортах
Девочка ушла из дома в Александровске и до сих пор не вернулась.
22 августа 2023, 06:06
Прокурор Прикамья извинился перед бывшим подозреваемым в убийстве 6-летней девочки
14 июля 2023, 12:52
Поиски пропавшей вчера вечером пятилетней пермячки увенчались успехом
2 июля 2023, 06:03
В Пермском крае полицейские с помощью громкоговорителя нашли в лесу двух девочек
9 мая 2023, 12:33
Под Кунгуром пропал 17-летний подросток. Он ушел из дома два дня назад
Волонтеры просят жителей Пермского края помочь с распространением информации про мальчика.
25 апреля 2023, 05:45
Следователи проводят проверку по факту гибели 15-летнего подростка в Кизеле
Смерть мальчика не носит криминального характера
19 апреля 2023, 08:49
2022
В Пермском крае ищут 15-летнюю девочку, которая вышла из дома утром 3 сентября
В субботу утром Анастасия Булатова вышла из дома по улице Орджоникидзе в городе Лысьве. С тех пор про неё ничего неизвестно.
4 сентября 2022, 04:22

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