Поиск людей

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2024
«Если я не буду брать трубку — меня нет в живых». Пропал 20-летний житель Прикамья
5 августа, 10:26
Поисковики просят помощи в розыске мужчины в Лысьве
В городе Лысьва Пермского края пропал мужчина, ему 41 год, последний раз он выходил на связь 4 июля.
7 июля, 10:24
В Перми ищут 16-летнего подростка, пропавшего еще в апреле
Он ушел из дома полторы недели назад.
4 мая, 04:09
Пропал в начале марта. Найден погибшим 41-летний пермяк
18 марта, 04:38
Волонтеры ищут бритую налысо высокую пермячку, пропавшую в декабре
16 февраля, 08:33
Волонтеры ищут высокого молодого человека, пропавшего в Пермском крае
12 февраля, 04:18
В Перми обнаружена пропавшая больше недели назад девушка
2 февраля, 15:06
Пропавший в Свердловской области подросток может находиться в Пермском крае
28 января, 11:36
2023
Внимание, розыск! В городе Соликамске Пермского края пропал молодой мужчина
Мужчина ушел из дома еще 17 декабря, с тех пор его местонахождение неизвестно.
24 декабря 2023, 12:16
Нужна медицинская помощь! На Гайве пропала 20-летняя девушка
1 декабря 2023, 13:06
Нужна помощь медиков. В Прикамье ищут пропавшую 15-летнюю девочку
26 октября 2023, 06:04
Нуждается в медицинской помощи! В Кунгуре ищут пропавшую два дня назад женщину
Свяжитесь с волонтерами, если видели Юлию.
24 октября 2023, 10:59
В Кудымкарском округе волонтеры ищут пропавшего в начале октября пожилого мужчину
Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.
16 октября 2023, 08:18
Возможна потеря памяти. В Прикамье ищут безвозвратно ушедшую на прогулку пенсионерку
Женщине требуется медицинская помощь.
4 октября 2023, 07:57
В Перми вторые сутки ищут мужчину, который вышел из «Пермских терм» и пропал
Евгению Сабирову 41 год и ему нужна медицинская помощь.
24 сентября 2023, 08:08
В Соликамске в выходные пропала пожилая женщина. Волонтеры просят помочь в поисках
Пенсионерке требуется медицинская помощь.
14 сентября 2023, 05:27
Ушел из дома и не вернулся. В Березниках ищут пропавшего в августе мужчину
Если вы обладаете информацией о березниковце, свяжитесь с волонтерами.
7 сентября 2023, 06:21
Хотел уехать в Чусовой. Волонтеры в Прикамье ищут пропавшего мужчину
1 сентября 2023, 09:51
В Кунгуре уже несколько дней ищут 29-летнюю девушку
Ольга Колпакова пропала в ночь с 3 на 4 августа.
6 августа 2023, 10:23
Найдена живой пропавшая ещё 28 июля 15-летняя Алёна Ольхова
2 августа 2023, 16:20

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