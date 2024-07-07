Поиск пропавшего

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2024
Поисковики просят помощи в розыске мужчины в Лысьве
В городе Лысьва Пермского края пропал мужчина, ему 41 год, последний раз он выходил на связь 4 июля.
7 июля, 10:24
Пропал в начале марта. Найден погибшим 41-летний пермяк
18 марта, 04:38
В Перми обнаружена пропавшая больше недели назад девушка
2 февраля, 15:06
Пропавший в Свердловской области подросток может находиться в Пермском крае
28 января, 11:36
2023
В Перми вторые сутки ищут мужчину, который вышел из «Пермских терм» и пропал
Евгению Сабирову 41 год и ему нужна медицинская помощь.
24 сентября 2023, 08:08
Спала в лесу. В Пермском крае пенсионерку нашли живой спустя три дня
6 сентября 2023, 09:22
В Пермском крае пятый день ищут 17-летнюю девочку в джинсовых шортах
Девочка ушла из дома в Александровске и до сих пор не вернулась.
22 августа 2023, 06:06
В Кунгуре уже несколько дней ищут 29-летнюю девушку
Ольга Колпакова пропала в ночь с 3 на 4 августа.
6 августа 2023, 10:23
В Москве пропал разоблачитель прикамского инфобизнесмена Аяза Шабутдинова
Ростовчанин Семён Бойко готовил коллективный иск от имени пострадавших от действий уроженца Куеды.
2 августа 2023, 16:35
Лысьвенская пенсионерка ушла в лес и пропала
73-летней женщине требуется медицинская помощь.
26 июля 2023, 16:33
Выехал из Ростовской области в Пермь и пропал. Объявлен розыск вахтовика
В последний раз Вадима Иммиса видели в Ростовской области.
17 июля 2023, 16:28
Найден погибшим объявленный в розыск житель Кунгура
10 июля 2023, 16:38
В Кунгуре пропал 43-летний мужчина в белой футболке
Пропавшего в последний раз видели 6 июля в микрорайоне Кирпичный.
9 июля 2023, 12:40
Уже сутки под Лысьвой полиция и волонтёры ищут пенсионера в спецовке
Мужчина ушёл в сторону Лысьвы и исчез.
2 июля 2023, 10:43
Поиски пропавшей вчера вечером пятилетней пермячки увенчались успехом
2 июля 2023, 06:03
С прошлой недели в Прикамье ищут 63-летнего мужчину из Верещагино
В последний раз его видели 23 июня.
28 июня 2023, 10:39
Жителя Соликамска ищут уже полтора месяца
Тридцативосьмилетний мужчина ушёл из дому ещё 7 мая.
26 июня 2023, 15:28
В Прикамье с минувшей недели не могут найти 47-летнего мужчину в камуфляже
23 июня 2023, 11:39
Уже пять дней в Прикамье ищут 35-летнего мужчину, ушедшего с лесной делянки
Волонтёры объявляют сбор на поиск мужчины.
22 июня 2023, 13:26
Уже больше недели в Прикамье ищут мужчину, ушедшего из Белогорского монастыря
Пропавшему 72 года.
20 июня 2023, 13:22

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