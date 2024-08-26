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2024
В Кунгурском округе на реке Сылва пропал рыбак
26 августа, 04:48
В Прикамье в лесу около села Неволино заблудился пожилой мужчина
30 июля, 08:45
В Прикамье продолжаются поиски мужчины, купавшегося в неположенном месте
16 июля, 04:10
В Прикамье 14 июля в лесу заблудились две пожилые женщины
15 июля, 04:57
Не выходит на связь с 10 июня. В Перми идут поиски пропавшего 22-летнего мужчины
15 июня, 13:24
В Прикамье объявили срочный сбор на поиски пропавшей пожилой женщины
20 мая, 04:26
2023
Пермские спасатели два дня искали потерявшегося в Новых Лядах мужчину
В поисках принимали участие волонтёры двух поисковых отрядов и полиция.
24 ноября 2023, 09:06
В Чусовом пропал 85-летний мужчина
Пропавшему старику требуется медицинская помощь.
18 мая 2023, 03:05

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