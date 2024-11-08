Поисковый отряд

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Ноябрь
Волонтеры спасли мужчину из работного дома в Перми
8 ноября, 05:55
Сентябрь
В Пермском крае может находиться 17-летняя девушка, пропавшая в Когалыме
4 сентября, 06:01
Август
В Прикамье грибник неделю выживал на болотной кочке в компании медведя
Хищник загнал мужчину на воду и ждал, пока он ослабнет.
8 августа, 12:01
Апрель
Стало известно, чем завершились поиски пропавшего в марте 15-летнего подростка
16 апреля, 06:22
Март
«Умер, не выходя из комы». В Пермском крае избили бывшего участника СВО
На мужчину напали в начале марта.
29 марта, 06:16

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