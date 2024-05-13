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Покупатели

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Май 2024
Стоимость вторичного жилья в Перми продолжает снижаться
Из-за перетока покупателей из сегмента новостроек может вырасти спрос на вторичный рынок жилья.
13 мая 2024, 11:51
Январь 2024
Как бум китайского автопрома повлияет на цены? Отвечает эксперт из пермского политеха
В 2024 году цены на старые модели китайских автомобилей вырастут, либо останутся на прежнем уровне.
12 января 2024, 13:10
На пермском китайском рынке в Заостровке откроется фудкорт многонациональной кухни
7 января рынок из Поднебесной переехал в новый торговый центр «Китай-город».
9 января 2024, 05:57

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