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Покупка

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2024
Компания «Свеза» назвала ложными слухи о покупке Камского ЦБК в Пермском крае
Информация о покупке является недостоверной.
30 июля 2024, 07:54
2023
Заключена сделка купли-продажи пермского Завода им. Дзержинского
Государство отказалось от выкупа машиностроительного предприятия.
26 декабря 2023, 16:05
2012
«УралХим» купил контрольный пакет пермских «Минудобрений» за 7,8 млрд рублей
Холдинг закрыл сделку по приобретению 51,22% акций пермского завода.
30 января 2012, 07:09
Сбербанк и Тройка Диалог закрыли сделку об объединении компаний
После объединения Тройка Диалог лишится своего фирменного названия.
23 января 2012, 07:28
2011
Холдинг «Сибирский деловой союз» выкупил «СИБУР-Минудобрения»
У пермских «Минеральных удобрений» будет другой собственник. Основной претендент на покупку — «Уралхим».
22 декабря 2011, 10:34
ФАС разрешила Сбербанку купить Тройку Диалог
Федеральная антимонопольная служба одобрила одну из крупных сделок, которую намерен осуществить Сбербанк в ближайшее время.
8 декабря 2011, 03:37
ООО «Росгосстрах-Медицина» приобрело пермскую страховую компанию
После покупки ООО «Медпрана-Люкс» в Пермском крае осталось только два региональных страховщика.
6 декабря 2011, 05:26
Сбербанку России разрешили купить компанию «Тройка Диалог»
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила ходатайство Сбербанка о покупке компании «Тройка Диалог».
27 октября 2011, 11:35

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