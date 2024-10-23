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Полазна

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Октябрь
Сообщения о готовящихся атаках на школы в Полазне оказались ложными
23 октября, 07:48
Июль
В Пермском крае сняли первый фильм для европейского зрителя
Картина покажет жизнь подростка, который потерял мать, но нашел отца.
30 июля, 06:01
Март
«Умер, не выходя из комы». В Пермском крае избили бывшего участника СВО
На мужчину напали в начале марта.
29 марта, 06:16
Январь
Украл фортепиано. Мужчина в Полазне обокрал родную сестру
15 января, 06:49
Декабрь 2023
В ДТП на дороге Полазна-Чусовой погибла женщина
Травмы получили пять человек.
3 декабря 2023, 05:38

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