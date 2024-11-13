properm.ru
ГлавноеВсе новости

Полеты

Выбрать дату
2024
Летать из Перми в Узбекистан разрешили трем авиакомпаниям
13 ноября, 08:55
Стало известно, почему на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полётов на шарах
Шанс на подъем нужно будет выиграть.
9 июля, 03:47
В конце января из Перми откроется четыре прямых рейса в регионы России
25 января, 08:03
2023
Названы цены билетов на прямые рейсы из Перми в Нижний Новгород, Ярославль и Барнаул
4 сентября 2023, 07:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика