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Полигон

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2024
В Березниках провели рекультивацию бывшего полигона для химотходов
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
18 октября 2024, 16:24
В Прикамье завершается ликвидация свалки площадью 17 га
Проект по восстановлению нарушенных земель проводится в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
22 августа 2024, 03:09
Операторы мусорных полигонов Прикамье не успевают оформить экологические разрешения
В этом уверенна природоохранная прокуратура.
29 марта 2024, 14:13
В прокуратуре рассказали о проверке по факту сжигания мусора на полигоне в Кунгуре
Специалисты выезжали на место и отправляли пробы воздуха на исследование.
23 января 2024, 06:52
2010
В Березниках сдана в эксплуатацию первая очередь нового полигона ТБО
Старую городскую свалку планируется рекультивировать.
10 сентября 2010, 07:32

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