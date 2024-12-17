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Полиграф

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2024
Пермские ученые раскрыли, будет ли у уссурийского полиграфа новогодний пир из пихт
17 декабря 2024, 08:52
В Пермском крае еще 42 тысячи гектаров леса поражены уссурийским полиграфом
Новые участки леса поражены в четырёх лесничествах.
9 октября 2024, 12:38
В Перми расширена на почти 21 тысячу га карантинная зона по уссурийскому полиграфу
Новые пораженные участки находятся, в том числе, в Курье и на Гайве.
11 сентября 2024, 05:00
2023
«Будем жить в пустыне». Уссурийский полиграф угрожает пихтовому лесу в Пермском крае
Бороться с вредителем помогают только вырубки деревьев.
10 октября 2023, 04:36
Уссурийский полиграф продолжает уничтожать прикамские леса
В Пермском крае региональное управление Россельхознадзора ввело карантинный режим по уссурийскому полиграфу на территории Пермского муниципального округа в районе Лобаново.
23 сентября 2023, 07:27

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