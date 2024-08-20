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Поликлиника

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2024
Власти Прикамья готовятся выкупить историческое здание поликлиники в Мотовилихе
20 августа, 09:27
Началась подготовка к строительству новой поликлиники в микрорайоне Молодежный
17 августа, 10:30
Стало известно, почему так мало терапевтов в пермской поликлинике №5
7 августа, 03:50
В Перми определен подрядчик для строительства новой поликлиники
Строительством объекта займется компания ООО «Фортэкс».
19 июля, 13:05
В Перми расселили на время ремонта большую часть детской поликлиники на ул. Грачева
С завтрашнего дня в здании останутся неотложная медпомощь, кабинет инфекционных заболеваний и несколько педиатрических участков.
26 апреля, 10:17
В Черняевском лесу Перми построят поликлинику при тубдиспансере
13 апреля, 11:40
Стало известно, как будет выглядеть новая поликлиника на Гайве
19 марта, 04:40
В здании бывшей поликлиники на Лебедева в Перми предлагают организовать гостиницу
1 марта, 10:00
2023
В Губахе городскую поликлинику отремонтируют почти за 155 миллионов рублей
8 декабря 2023, 09:38
Объявлен конкурс на строительство поликлиники во Фролах Пермского округа
9 ноября 2023, 10:04
Здание поликлиники на ул. Лебедева в Перми восстановят за 631 миллион рублей
3 октября 2023, 09:43
Стало известно, кто спроектирует и построит поликлинику на Гайве за 555 млн рублей
11 сентября 2023, 16:26
Объявлен конкурс на проектирование и строительство поликлиники в Осе
12 мая 2023, 11:01
2022
В Рабочем посёлке, в Мотовилихинском районе Перми, будет построена детская поликлиника
Пропускная способность учреждения – 350 посещений в смену.
23 декабря 2022, 06:13
Прокуратура требует отменить приговор экс-начальнику УКС Прикамья за недостроенную поликлинику
26 мая 2022, 10:02
2011
В Перми горела заброшенная поликлиника
В здании по улице Лебедева полностью выгорел третий этаж.
14 июля 2011, 04:16

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