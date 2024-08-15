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Пермские вузы приняли рекордное количество заявлений. Что выбирают будущие студенты?
15 августа, 07:42
Медитация вредит психике. И другие факты о мозге от пермских ученых
В Пермском Политехе рассказали 15 интересных фактов о самом загадочном органе.
23 июля, 05:02
Пермский политех вошел в ТОП-100 российских вузов по версии Forbes
27 июня, 16:45
Студенты Пермского политеха будут получать стипендию в 30-50 тысяч рублей. Но не все
11 июня, 05:12
На комплексе ПНИПУ уничтожили сосны под строительство «Академии первых»
7 июня, 09:25
И. о. ректора Пермского политеха рассказал подробности про военный учебный центр
2 июня, 06:29
Генетическая лотерея: кто родится, на кого будет похож ребенок и чем будет болеть
15 мая, 15:29
Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха
Анатолий Ташкинов остаётся работать в вузе.
27 апреля, 10:30
Пермские ученые рассказали, зачем существует високосный год
1 марта, 07:58
Почему люди используют мат и чем это чревато? Поясняют учёные Пермского Политеха
31 января, 05:18
2023
Когда мы полетим на Марс? Отвечает математик из Пермского Политеха
4 декабря 2023, 10:39
Меньше солнца и конфет. Пермские ученые рассказали, как сохранить молодость
1 декабря 2023, 05:24
Анафилактический шок и глухота. Пермские ученые рассказали, чем опасны антибиотики
23 ноября 2023, 06:20
Ученые Пермского политеха пояснили, стоит ли ожидать на полях Прикамья мискантус
7 ноября 2023, 16:02
Учёные Пермского Политеха рассказали, как кислород борется с глобальным потеплением
А также для чего нужны водоросли и бактерии и кто производит больше кислорода — леса или океаны.
17 октября 2023, 15:11
Существует ли осенняя хандра и как люди выгорают на работе? Объясняют эксперты
11 октября 2023, 05:01
Разработка пермских ученых позволит сделать телескопы точнее, а роботов — совершеннее
4 октября 2023, 10:42
Пермский ученый изобрел топливную ячейку для авиадвигателей
27 сентября 2023, 10:38
Пермские ученые создали систему диагностики для двигателей электрокаров
Разработка обладает высокой надежностью и низкой стоимостью, говорят ее создатели.
26 августа 2023, 08:17
Эксперты объяснили, почему растут цены на бензин и как это остановить
14 августа 2023, 02:56

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