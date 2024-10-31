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Политика

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Октябрь
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата из Перми
31 октября, 12:04
Дмитрий Махонин и Марат Хуснуллин обсудили инфраструктурное развитие Прикамья
30 октября, 16:20
Заместителя главы администрации Краснокамска Максимчука уволили по решению суда
23 октября, 05:47
Президент наградил известного пермского политика орденом
6 октября, 05:21
Спецпроект
Бюджет с предвыборным уклоном, или Почему Пермский край накроет весельем
Главным политическим событием этой недели в Прикамье стала презентация проекта бюджета Пермского края на 2025–2027 годы.
Сентябрь
В Орджоникидзевском районе Перми ближайшими днями может смениться глава
30 сентября, 14:31
Законодатели ПФО предложили ввести дополнительные выходные для родителей
23 сентября, 12:07
Умер известный советский и российский ученый, политик, общественник Евгений Сапиро
21 сентября, 07:39
Экс-депутата Заксобрания оштрафовали за публикацию поста в соцсети
20 сентября, 12:04
Спецпроект
Бюджетные «плюшки» не радуют молодежь: она уезжает, а довольна жизнью только треть
Парламентарии приняли новые поправки в бюджет, а также высказались о мерах поддержки молодых пермяков.
Валерий Сухих: Профессия педагога должна снова стать привлекательной для молодежи
19 сентября, 15:06
Валерий Сухих: Социальные статьи бюджета могут быть усилены
16 сентября, 13:29
Экс-замглавы администрации Чусового Татьяна Южакова исключена из «Единой России»
12 сентября, 09:43
Стало известно, когда пройдут сорванные в муниципалитетах Прикамья выборы
12 сентября, 06:17
В сентябре мандаты Заксобрания Прикамья получат два новых депутата
10 сентября, 06:36
В выборах в Пермском крае уже приняли участие более 92 тысяч избирателей
8 сентября, 08:42
За два дня в Прикамье проголосовало 80 тысяч избирателей
8 сентября, 05:15
На выборы в Прикамье явились менее 67 тысяч избирателей
7 сентября, 13:48
Видео. «Не парься…». Избирком Пермского края опубликовал рекламу ДЭГ с мужчиной в бане
7 сентября, 05:40
Начался второй день голосования на выборах в Пермском крае. Первые итоги явки
7 сентября, 04:42

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