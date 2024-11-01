properm.ru
ГлавноеВсе новости

Полиция

Выбрать дату
Октябрь
Бывший глава пермского ГУ МВД Давыдов стал проректором столичного вуза
24 октября, 11:09
За попытку украсть зубную коронку будут судить кунгуряка и сургутянина
21 октября, 12:30
Пьяных автомобилистов в эти выходные усиленно ловят в Перми
19 октября, 05:56
Пермские вахтовики закурили в туалете самолета до Екатеринбурга и устроили дебош
18 октября, 12:14
Уроженку Перми отправили под домашний арест за попытку повесить флаг РФ в Одессе
15 октября, 10:51
Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов
В течение двух лет подозреваемый нелегально изготовил нарезное и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним.
15 октября, 08:28
Пермяки смогут сообщить в полицию о закладчиках и наркопритонах
14 октября, 08:15
В домовых чатах и соцсетях рассказывают о новом виде мошенничества. Правда или фейк?
10 октября, 13:16
В Прикамье полицейские обнаружили пятерых иностранцев, скрывавшихся от выдворения
8 октября, 15:36
Шестиклассник помог задержать пьяного водителя в Карагае
8 октября, 10:34
Бывшего пермского борца с коррупцией осудили за 24 преступления
3 октября, 02:53
Сентябрь
В Пермском крае в сентябре изъято почти сто единиц огнестрельного оружия
30 сентября, 16:13
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Карагае
27 сентября, 07:19
Пермяк предложил 10-летнему мальчику помощь и ограбил его
25 сентября, 03:28
Лучший участковый в Пермском крае живет в Добрянке
21 сентября, 10:18
Мошенники выдают себя за врачей и крадут деньги пермяков. Схема обмана
16 сентября, 03:39
Фотофакт. Выехал на встречную. Грузовик врезался в автобус в Березниковском округе
14 сентября, 14:35
По факту хулиганства в баре Doski возбуждено уголовное дело
9 сентября, 11:05
В Прикамье в ходе ДТП погиб 23-летний водитель «Лады Гранта»
5 сентября, 02:45
В Пермском крае может находиться 17-летняя девушка, пропавшая в Когалыме
4 сентября, 06:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика