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Половодье

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Май
Пермскому краю удалось избежать массовых затоплений во время половодья
3 мая, 08:53
Апрель
Из-за весеннего половодья в Прикамье подтопило 38 придомовых территорий
23 апреля, 10:19
В МЧС рассказали, какие территории Прикамья на особом контроле в сезон паводка
23 апреля, 07:25
В МЧС рассказали о мосте, который размыло из-за паводка в Пермском крае
Мост размыло еще в начале прошлой недели.
23 апреля, 02:49
В Пермском крае затопило автомобильные мосты — вода не уходит несколько дней
Связь с несколькими деревнями осуществляется через пешеходные мосты.
22 апреля, 05:45
Специалисты предупреждают об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае
22 апреля, 03:03
Будет ли в Перми наводнение как Орске? Разбираемся в работе Камской ГЭС
19 апреля, 07:01
Когда в Пермском крае ожидается пик половодья? Отвечают синоптики
18 апреля, 03:18
Спецпроект
Загадочная смерть студента и половодье. Главные новости недели в Пермском крае
Коротко рассказываем о пяти новостях, которыми запомнились последние несколько дней.
Река Урал продолжает постепенно затапливать Оренбург
12 апреля, 06:10
Скейт-парк унесло течением. В Оренбурге ухудшается ситуация с паводком
10 апреля, 05:29
В МЧС рассказали, что делать жителям Прикамья в случае паводка
9 апреля, 08:00
МЧС представило три сценария развития половодья в Пермском крае. Что ждет пермяков
9 апреля, 03:01
В Пермском крае началось половодье. Как к нему подготовиться
8 апреля, 09:18
Март
Половодье на большинстве рек Пермского края будет слабым
20 марта, 09:55
В МЧС Прикамья рассказали, когда можно будет увидеть сброс воды с КамГЭС этой весной
19 марта, 04:36
Стало известно, какие населенные пункты Прикамья может затопить весной 2024 года
18 марта, 13:09
Февраль
Этой весной в Прикамье маловероятно высокое половодье
16 февраля, 16:02
Январь
В Пермском крае из-за жаркого лета в 2023 году снизилась выработка электроэнергии
6 января, 06:34

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