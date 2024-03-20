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Польша

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2024
С 1 апреля в Перми на 10-15% подорожает пиво. Объясняем почему
Повышение стоимости продукта будет происходить постепенно.
20 марта 2024, 06:12
2015
В Пермь приехали байкеры из Польши, чтобы помолиться о погибших соотечественниках
По России польские байкеры путешествуют уже 15-ый раз.
4 сентября 2015, 14:46
Глава МИД Польши: концлагерь Освенцим освободили украинцы
Именно поэтому, по его словам, на мероприятия по случаю годовщины освобождения лагеря не пригласили Владимира Путина.
22 января 2015, 04:18
2013
Россия требует от Варшавы извинений за нападение на посольство
Поводом послужили хулиганские действия по отношению к посольству России в Варшаве в ходе проведения "Марша независимости".
12 ноября 2013, 13:34
Польша и Германия выступили за безвизовый режим с Россией
Об этом министры иностранных дел обеих стран заявили на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
11 мая 2013, 11:22
2012
В лобовом столкновении поездов в Польше погибли 14 человек
Эту железнодорожную катастрофу уже назвали крупнейшей за последние 20 лет.
4 марта 2012, 06:07
Эпик фейл: Coca-Cola перепутала полоски на украинском флаге
На рекламных щитах, установленных в Польше к Евро-2012, флаг Украины оказался размещен вверх ногами.
21 февраля 2012, 10:27
Замерзли насмерть. В Европе от холода умерли уже более 60 человек
Аномальные для многих стран морозы стали причиной смерти нескольких десятков людей.
2 февраля 2012, 05:13
2011
Десятки человек пострадали в результате крушения поезда в Польше
Причины происшествия, в результате которого погиб один человек, до сих пор выясняются.
13 августа 2011, 09:38

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