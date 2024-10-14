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Помещение

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2024
В октябре в центре Перми откроется китайский супермаркет
Магазин будет находится между ЦУМом и КДЦ.
14 октября 2024, 04:23
Администрация Перми через суд расторгла договор аренды пирамиды на Крисанова
Рассмотрение апелляционной жалобы арендатора состоится 20 марта.
19 марта 2024, 07:32
Прокуратура Перми подала в суд на муниципальный театр «У Моста»
21 февраля 2024, 07:59
В Перми продают помещение не открывшегося «Золотого яблока» почти за 300 млн рублей
Пермский филиал «Золотого яблока» был готов к открытию в 2023 году.
20 февраля 2024, 08:14
В пермском ТРК за 33 миллиона рублей продается помещение в 52 квадратных метра
Стоимость одного квадратного метра торгового помещения оценивается в 646,1 тыс. рублей.
5 февраля 2024, 07:51
2011
В обновленном детском садике установили Wi-Fi
В помещении детского сада за два года был проведен капитальный ремонт.
21 сентября 2011, 04:17
В помещении «Хромой лошади» начались ремонтные работы
С главного входа сгоревшего клуба пропали все фотографии погибших, цветы и свечи.
5 сентября 2011, 11:27

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