Пороховой завод

Спецпроект

До синь-пороха. ЧП на заводах по производству боеприпасов: коррупция, халатность или саботаж?

Только в 2022 году на Пермском пороховом заводе произошло два ЧП, в которых погибли шесть человек. Сейчас в СУ СКР расследуется новое уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. Журналист Properm.ru изучил подробности происшествий на разных предприятиях, связанных с производством боеприпасов. Если называть происходящее на производствах в терминологии времен Второй мировой, то напрашивается определение «саботаж», «провокация», если не что-то более громкое.