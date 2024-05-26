properm.ru
ГлавноеВсе новости

Пороховой завод

Выбрать дату
2024
У «Пермского порохового завода» появился постоянный директор
26 мая, 05:36
Из больницы выписали пострадавших при ЧП на Пермском пороховом заводе
20 апреля, 12:52
«Вы там живые?» Пермяков напугало огромное облако дыма в Закамске
Власти говорят, что на заводе проводится технологический процесс.
10 апреля, 07:03
Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие на Пермском пороховом заводе
22 марта, 11:57
При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали люди
22 марта, 11:35
Назначен генеральный директор Пермского порохового завода
24 февраля, 12:00
2023
Родственники погибшего работника Пермского порохового получили 7,5 миллионов рублей
14 декабря 2023, 14:32
Пермский пороховой завод внесли в санкционным список США
13 декабря 2023, 06:06
С Пермского порохового завода выселяют иностранную компанию
4 августа 2023, 08:34
Уволен гендиректор Пермского порохового завода
26 мая 2023, 09:09
Пермский пороховой завод потерял 750 тысяч рублей из-за нежелания вовремя исполнять решение суда
Предприятия должно было выплатить долг в 14 млн рублей по решению суда, но затянуло с перечислением средств.
13 февраля 2023, 06:27
2022
Названы имена погибших при взрыве на Пермском пороховом заводе
Из-за аварии трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников (по обслуживанию оборудования) и прессовщик пятого разряда.
6 ноября 2022, 13:35
Спецпроект
«Никто не говорит, почему!» Дочь погибшей сотрудницы Пермского порохового завода судится с предприятием
Юлия Миронова не понимает, почему никто не наказан за смерть ее мамы, сотрудницы Пермского порохового завода, не названа причина трагедии. А трагедия, меж тем, повторилась. И снова — трое погибших.
Спецпроект
До синь-пороха. ЧП на заводах по производству боеприпасов: коррупция, халатность или саботаж?
Только в 2022 году на Пермском пороховом заводе произошло два ЧП, в которых погибли шесть человек. Сейчас в СУ СКР расследуется новое уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. Журналист Properm.ru изучил подробности происшествий на разных предприятиях, связанных с производством боеприпасов. Если называть происходящее на производствах в терминологии времен Второй мировой, то напрашивается определение «саботаж», «провокация», если не что-то более громкое.
Что известно о пожаре на Пермском пороховом заводе: погибли три человека
Сколько пострадавших, неизвестно, на месте работало Специальное управление ФПС № 34 МЧС России.
23 октября 2022, 07:17
2021
Суд не увидел в действиях сисадмина «Пермского порохового завода» преступления против России
После скачивания из интернета ключей для активации офисного пакета программ Microsoft компьютер «Пермского порохового завода» начал передавать сигналы в США.
7 июля 2021, 13:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика