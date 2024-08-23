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Посадка

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2024
Этой осенью в Перми высадят яблони, тополя и ивы
Цена контракта — 4 млн 187 тыс. рублей.
23 августа 2024, 06:17
Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке в пермском аэропорту
Предположительно, лазером могли ослепить с ул. Революции, 2а.
8 июля 2024, 02:42
Самолет «Победы» не смог вылететь в Пермь из-за неисправности двигателя
Самолет должен был прилететь в Пермь сегодня в 4:55.
6 мая 2024, 05:16
При посадке самолета в Перми пилотов судна пытались ослепить лазером
Посадка воздушного судна прошла благополучно.
22 марта 2024, 10:27
В самолете над Пермью началась паника из-за того, что судно час не совершало посадку
Одна из возможных причин невозможности приземлиться — сильный боковой ветер.
17 января 2024, 10:34
2010
В Домодедово совершил аварийную посадку лайнер из Перми
Никто из 94 пассажиров не пострадал.
9 августа 2010, 07:07

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