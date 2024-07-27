Постановление

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Июль
Власти Пермского края ужесточили штрафы для нарушителей противопожарного режима
27 июля, 08:56
Стало известно, как пермяки будут отдыхать в 2025 году
25 июля, 12:40
Февраль
Бывший депутат заксобрания Прикамья заочно арестован по обвинению на 300,1 млн рублей
6 февраля, 06:12
Декабрь 2023
Глава департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков займется сносом аварийных домов
18 декабря 2023, 07:20
Октябрь 2023
В Пермском крае во второй раз за осень увеличили размер прожиточного минимума
13 октября 2023, 12:52

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