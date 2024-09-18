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Пострадали дети

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2024
Вынесен приговор собственнику снегоболотохода, обварившего девятилетнюю пермячку
18 сентября, 13:35
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусом
9 сентября, 13:06
В Пермском крае школьный автобус врезался в автогрейдер. Есть пострадавшие
9 сентября, 10:26
В Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Из-под завалов слышны крики людей
По некоторым данным, есть трое пострадавших.
1 августа, 07:55
На жителя Пермского края, расстрелявшего девочек во дворе дома, возбуждено дело
Мужчина стрелял в детей из страйкбольной винтовки.
28 апреля, 14:12
Рассказываем, как в Перми телефонные мошенники выманивают у детей деньги родителей
3 марта, 12:51
Следователи проверяют информацию об избиении подростка в Кондратово
17 января, 14:13
2023
Прокуратура проверит пермское кафе, в котором ели юные циркачи
26 октября 2023, 08:23
После избиения девочки сверстницами в Октябрьском районе возбуждено уголовное дело
1 сентября 2023, 05:18
Горе-бабушка из Перми полтора года истязала своих внуков
20 июня 2023, 16:11
Пермяку грозит пожизненный срок за надругательство над четырьмя детьми в подъезде
24 мая 2023, 03:17

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