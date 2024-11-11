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Пострадавшие

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Ноябрь
В ночном ДТП в центре Перми травмы получили три человека
11 ноября, 04:47
Октябрь
На Алтае из-за камнепада пострадал 21-летний пермяк
17 октября, 08:07
Сентябрь
В Перми произошел пожар на заводе «Камтэкс-Химпром»
30 сентября, 10:43
Пермская прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели людей на пожаре
26 сентября, 05:04
В ДТП на трассе в Прикамье пострадали пять человек
22 сентября, 11:29
Август
Фото. В Перми два мотоциклиста разбились в жестком ДТП на Коммунальном мосту
9 августа, 10:22
Июль
В Прикамье на пожаре в селе Бершеть погиб человек
29 июля, 05:17
На пожаре в Нытве ребенок получил ожоги
25 июля, 06:11
В Кунгуре 12 июля в ходе ДТП пострадали две женщины
13 июля, 13:02
Жителям Оренбургской области, чьи дома уничтожил паводок, отказывают в компенсации
Пострадавшие от паводка в Оренбурге атаковали прокуратуру жалобами на действия региональных чиновников.
1 июля, 09:42
Июнь
Видео. В Прикамье две фуры вылетели с трассы и сбили столб
28 июня, 10:10
В Прикамье эвакуировали сотни человек из-за пожара в Очере
26 июня, 09:07
В ДТП с влетевшим в столб автомобилем пострадали два пермяка
24 июня, 05:31
СКР начал проверку безопасности после аварии с автобусом Пермь-Усть-Качка
14 июня, 04:16
Пострадавшие при опрокидывании автобуса под Березниками получат до 2 млн рублей
14 июня, 03:17
Май
«Уцелела и кошка». В Перми эвакуировались 100 жильцов дома на улице Энгельса
20 мая, 05:05
Два человека пострадали. На трассе Пермь — Екатеринбург 13 мая произошло жесткое ДТП
14 мая, 02:46
Бастрыкин поставил на контроль дело об упавшем автобусе в реку в Петербурге
10 мая, 14:25
При падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погибли три человека
10 мая, 13:21
Апрель
Из-за водителя иномарки в Перми получили травмы две пассажирки автобуса
24 апреля, 13:19

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