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Пострадавший

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Ноябрь
Житель Березников получит 1,4 миллиона за травму, полученную на производстве
18 ноября, 11:23
Октябрь
На пожаре в Губахе пострадал человек
30 октября, 08:17
На пожаре в Барде пострадал человек
5 октября, 09:12
Сентябрь
В Перми на пожаре пострадал мужчина
30 сентября, 04:49
Есть пострадавший. В Прикамье около Осинового озера в дерево врезалась «Лада Гранта»
22 сентября, 07:29
Июль
В Прикамье семилетний мальчик попал в больницу после нападения бульдога
Собаку выгуливали без намордника и поводка.
8 июля, 10:53
Июнь
На пожаре в Кунгуре 25 июня пострадал человек
26 июня, 05:58
В автоаварии на трассе Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели»
23 июня, 04:47
На пожаре 18 июня в Верещагино пострадал человек
19 июня, 06:45
Пермяку удалось спастись, выпрыгнув из окна горящего дома
10 июня, 06:40
На пожаре в Перми на улице Генерала Наумова пострадал человек
3 июня, 07:51
Май
Есть пострадавший. Из-за нарушения ПДД пермячкой на иномарке Лада врезалась в дерево
15 мая, 05:28
Март
В Перми охранник сломал мужчине ребра и пробил легкое за то, что он уснул в «Фонбет»
5 марта, 08:10

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