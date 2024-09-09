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Потасовка

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2024
По факту хулиганства в баре Doski возбуждено уголовное дело
Участники инцидента были установлены.
9 сентября 2024, 11:05
Видео. В сети появилось видео, на котором житель Перми бьет ребенка по лицу
По факту инцидента проводится проверка.
27 мая 2024, 11:26
2012
В Мотовилихе хозяин «Газели» в ответ на замечание достал пистолет
Жителю Мотовилихи не понравилось, что его сосед моет машину прямо у подъезда.
15 октября 2012, 04:29

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