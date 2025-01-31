properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Потепление

Выбрать дату
2025
Пермяков не пустят на горки на эспланаде. Почему?
31 января, 10:08
2024
Стало известно, когда в Прикамье вновь потеплеет до +20°С
19 сентября 2024, 04:54
Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября
В регионе ожидается затяжное «бабье лето».
6 сентября 2024, 06:01
В Пермский край придет долгожданное потепление
К выходным погода сильно не изменится.
19 августа 2024, 03:30
За 4 дня в Перми выпало больше половины месячной нормы осадков
По данным тг-канала «Опасные природные явления Пермского края», Прикамье аномально заливают дожди.
18 августа 2024, 10:19
В выходные Пермь вновь накроют дожди. Однако потепления все же стоит ждать
Пятница станет самым холодным днем с начала августа.
16 августа 2024, 07:10
В Прикамье заканчивается холодный период
Теплеть в регионе начнет уже в пятницу, 28 июня.
28 июня 2024, 03:30
Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные
ГИС-центр ПГНИУ поделился прогнозом погоды на первые дни лета.
31 мая 2024, 05:07
В Перми 25 мая ожидается потепление до +25˚
Причиной тому стал кратковременный вынос тепла в секторе циклона над Новой Землей.
25 мая 2024, 05:10
Стало известно, когда в Прикамье потеплеет до +22˚С
До следующей недели в регионе будет умеренно прохладная погода.
16 мая 2024, 05:35
К вечеру 16 мая в Пермском крае ожидается потепление до +10˚С
В Прикамье ожидается потепление после мощного арктического вторжения.
16 мая 2024, 04:17
Синоптики рассказали, в каких населенных пунктах Прикамья ожидается пик наводнения
В районе Губахи также ожидается интенсивное таяние снега.
22 апреля 2024, 05:32
Будет ли в Перми наводнение как Орске? Разбираемся в работе Камской ГЭС
Руководитель Камского БВУ Александр Михайлов рассказал корреспонденту Properm.ru о подготовке к паводковому сезону 2024 года.
19 апреля 2024, 07:01
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня в Прикамье ожидается самая холодная ночь за всю неделю.
28 марта 2024, 06:11
2023
В Перми будет тепло и снежно. Как с этим будут справляться дорожные службы?
Температура будет выше климатической нормы на 10 градусов.
18 декабря 2023, 11:47
Из-за изменений климата в Прикамье передумали строить горнолыжный комплекс на Усьве
Вместо курорта возведут глэмпинг-парк.
14 ноября 2023, 06:05
В Перми продолжается аномальное потепление. Выяснили, надолго ли
Пик тепла придется на вторник, 14 ноября.
13 ноября 2023, 06:04
Фото. «Растения шуток не понимают». В пермском Саду соловьев готовится цвести сирень
Из-за аномально теплого ноября растения поверили в весну.
13 ноября 2023, 03:40
2011
Пермский край завалит снегом
В ночь с 24 на 25 января сугробы в Перми подрастут на 10-20 сантиметров.
24 января 2011, 06:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика