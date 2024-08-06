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Потерялся в лесу

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2024
На крики отозвался медведь. Заблудившуюся в лесу пермячку искали больше суток
В процессе поисков волонтеры встретили диких животных.
6 августа 2024, 08:45
2015
В Прикамье нашли заблудившегося в лесу 7-летнего мальчика
Лесополосу прочесывали кинологи со служебно-розыскными собаками.
27 июля 2015, 07:12
2014
В Прикамье заблудившийся грибник двое суток ходил по лесу
Пенсионер 1932 года рождения питался ягодами и спал на еловых ветках.
8 июля 2014, 10:01

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