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Потребительские цены

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2025
Годовая инфляция в Прикамье в декабре оказалась выше, чем по России
23 января, 08:57
За год средняя поездка в такси в Перми подорожала более чем на четверть
20 января, 13:44
В Прикамье сильнее всего дорожали селёдка, тарифы на вывоз ТКО и электроника
17 января, 14:03
Пермский край лидирует в Приволжье по стоимости фиксированного набора товаров и услуг
9 января, 09:08
2024
В Прикамье более чем на рубль за неделю подорожал бензин высокооктановых марок
Средняя цена бензина превысила 58 рублей за литр.
22 августа 2024, 04:54
Какие продукты резко подорожают к осени и почему
19 августа 2024, 09:32
В Прикамье в мае в 1,4 раза подорожали авиабилеты
Цены выросли на экскурсии, товары для садоводства, билеты на поезд.
17 июня 2024, 16:24
В апреле сильнее всего в Прикамье подорожали сливочное масло, канцтовары и связь
В то же время снизились цены на компьютеры и телефоны, подсолнечное масло и шоколад
21 мая 2024, 05:58
Власти рассказали об уровне производства яиц в Пермском крае
Стоимость яиц начала немного снижаться после рекордного роста в 2023 году.
10 апреля 2024, 02:59
В феврале в Пермском крае сильнее всего, на 2,3%, подорожали услуги
Общий рост цен составил 1%
18 марта 2024, 16:23
В Центробанке пояснили, почему инфляция в Прикамье самая высокая в ПФО
Уровень инфляции в регионе составил 8,1%, что выше чем в федеральном округе и в России в целом.
27 февраля 2024, 05:32
Стоят больше 150 рублей! Пермский эксперт объяснил причину роста цен на бананы
Ситуация с бананами стала сложнее в феврале из-за ограничения поставок из Эквадора.
16 февраля 2024, 03:28
Экономисты из Пермского политеха пояснили, почему растут цен на яйца
Рост вызван целым набором факторов: удорожанием витаминных добавок и медикаментом, дефицитом рабочей силы, ростом торговой наценки.
15 января 2024, 13:40
Автомобили, недвижимость, продукты. Что и на сколько подорожает в 2024 году?
В 2024 году цены вырастут практически на все. Самый серьезный рост ожидается в продовольственной сфере.
3 января 2024, 05:00
2023
Цены на сельхозпродукцию в Прикамье за месяц выросли на 10,4%
В целом же цены на товары и услуги выросли на 1,1%.
26 декабря 2023, 10:49
В России хотят принять закон о регулировании цен на продукты при росте на 30%
Законопроект практически согласован.
19 декабря 2023, 02:42
За месяц цены на товары и услуги в Пермском крае выросли на 1,4%
Сельхозпродукция подорожала на 5%.
29 ноября 2023, 06:22
Сильнее всего в Пермском крае подорожали яйца, электропылесосы и авиаперелёты
Цены на товары и услуги в Прикамье за месяц выросли на 1,36%
15 ноября 2023, 12:16
В Пермском крае резко ускорилась годовая инфляция
Разгоняют инфляционные процессы жаркое лето и рост потребительской активности.
20 сентября 2023, 12:21

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